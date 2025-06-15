Израиль и Иран разделены другими странами Ближнего Востока

Власти Ирака обратились к правительствам Ирана и Соединённых Штатов Америки с просьбой не допустить вовлечение иракского государства в ирано-израильский конфликт, через территории которого ежедневно пролетают израильские и иранские ракеты. Об этом сообщает издание Agence France-Presse.

По данным издания, Багдад, являющийся союзником Тегерана и стратегическим партнёром Соединённых Штатов Америки, обеспокоен нарушением их воздушного пространства Израилем, который запускают свои ракеты и ударные беспилотники для ударов по иранским территориям.

Багдад обращается к Вашингтону с просьбой взять на себя ответственность за ситуацию, не допустив повторных нарушений воздушного пространства Ирака израильскими самолётами. Помимо этого, иракские власти обратились к Тегерану с просьбой отказаться от ударов по американским объектам, расположенным на территории Ирака. Источник издания утверждает, что Тегеран получил запрос Багдада и им сообщили «позитивные вещи».

Другой источник издания из числа представителей иракского правительства также подтвердил, что Ирак обратился к Соединённым Штатам Америки с просьбой оказать содействие в защите целостности иракского воздушного пространства.