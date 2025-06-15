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Nacvark
AFP: Ирак обратился к США с просьбой запретить Израилю запускать ракеты через иракские территории
Израиль и Иран разделены другими странами Ближнего Востока

Власти Ирака обратились к правительствам Ирана и Соединённых Штатов Америки с просьбой не допустить вовлечение иракского государства в ирано-израильский конфликт, через территории которого ежедневно пролетают израильские и иранские ракеты. Об этом сообщает издание Agence France-Presse.

По данным издания, Багдад, являющийся союзником Тегерана и стратегическим партнёром Соединённых Штатов Америки, обеспокоен нарушением их воздушного пространства Израилем, который запускают свои ракеты и ударные беспилотники для ударов по иранским территориям.

Багдад обращается к Вашингтону с просьбой взять на себя ответственность за ситуацию, не допустив повторных нарушений воздушного пространства Ирака израильскими самолётами. Помимо этого, иракские власти обратились к Тегерану с просьбой отказаться от ударов по американским объектам, расположенным на территории Ирака. Источник издания утверждает, что Тегеран получил запрос Багдада и им сообщили «позитивные вещи».

Другой источник издания из числа представителей иракского правительства также подтвердил, что Ирак обратился к Соединённым Штатам Америки с просьбой оказать содействие в защите целостности иракского воздушного пространства.

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#сша #ирак
Источник: barrons.com
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ФельдшеR
06:54
Протесты против двойных стандартов и диктатуры там тоже проходят. Протесты против протестов тоже - короче цирк. Только протестов по разграблению ресурсов недоразвитых стран типа 404 там нет. Деньги...
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ФельдшеR
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Зато теперь есть на кого свалить плохие дороги в Вашингтоне. Судя по фото они там и до парада убитые. Видимо мэр переживает за здоровье и безопасность американских зольдат?!)
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Сергей Анатолич
06:42
Нет авиации? А чо все F16 и F35 на металлолом здали что ли?🤣
BI: У Израиля нет авиации и дальнобойных бомб, способных поразить ядерные объекты Ирана
Cowboy Huggies
06:41
3060 древняя? Ну вы батенька зажрались.
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Сергей Анатолич
06:40
Понятное дело, по мирным и безоружным то стрелять завсегда проще.
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Сергей Анатолич
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Nacvark
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Михаил Авраменко
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