Танк не оправдал ожидания и оказался не таким лёгким, как это задумывалось

Некоторое время назад Армия Соединённых Штатов Америки подумала об уязвимости своих пехотных подразделений, придя к выводу, что этот пробел можно восполнить за счёт вооружения лёгкими танками. Впоследствии американская армия начала работать над проектом транспортного средства, который должен быть иметь гусеничный ход, обладать небольшим весом для возможности десантирования с военно-транспортного самолёта C-130, а также достаточно обладать достаточным вооружением.

Издание Defense News, пообщавшись с министром армии Дэниел Дрисколл, сообщает об отмене программы по разработке M10 Booker, который должен был соответствовать всем вышеописанным требованиям. Лёгкий не оправдал ожидания: по весу больше соответствовал среднему классу, а сам министр называет разработку «Франкенштейном которого заставили работать».

В руководстве решили отказаться от заведомо провального проекта, несмотря на потраченные средства на его разработку. Дрисколл уточнил, что производство M10 Booker не будет резко остановлено и его примут на вооружение армии, но о закупке 504 танков, как это задумывалось изначально, речи не идёт.

Defense News уточняют, что на разработку лёгкого танка армия потратила не менее одного миллиарда долларов, не учитывая дополнительные расходы. При этом программа оценивалась в четыре миллиарда долларов.