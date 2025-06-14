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Nacvark
Правительство США одобрило сделку о продаже US Steel японской компании Nippon Steel
Действующая администрация добилась льготных условий, а Трамп считает, что США только выиграют от слияния компаний

На протяжение последних лет японская сталелитейная компания Nippon Steel (3-я в мире по величине) пыталась выкупить американского конкурента US Steel (26-я в мире по величине), но экс-президент Джо Байден своим указом заблокировал сделку перед уходом в январе. Действующий президент Дональд Трамп также обещал защитить предприятие от продажи, но изменил свою позицию некоторое время назад, заявив, что Nippon Steel и US Steel будут объединены, а Соединённые Штаты Америки от этого только выиграют.

Японская компания получила одобрение от американского правительства на приобретение US Steel за 14,1 миллиарда долларов, чтобы образовать одну из крупнейших сталелитейных компаний в мире. Об этом сообщает издание Bloomberg, приводя заявление Nippon Steel и правки в президентский указ.

В рамках сделки японского сталелитейного гиганту пришлось взять на себя дополнительные обязательства. В Японии обещают инвестировать 11 миллиардов долларов к 2028 году, чтобы развить американскую сталелитейную промышленность. Помимо этого, после 2028 года компания потратит ещё 3 миллиарда долларов на строительство нового сталелитейного завода в Соединённых Штатов Америки. 

Дональд Трамп уже внёс правки в указ Джо Байдена, разрешив продажу US Steel, если Nippon Steel выполнят все взятые на себя обязательства.

По данным Bloomberg, в совместном американо-японском предприятии Соединённые Штаты Америки получают так называемую «золотую акцию»: Вашингтон получит беспрецедентные меры контроля за компанией, определённое влияние на совет директоров, а также, часть руководящих должностей достанется американцам. При этом американские власти не получат пакет акций в японской компании.

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#сша #япония #nippon #us steel
Источник: bloomberg.com
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