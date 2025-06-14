Страна не получает ни одного доллара в рамках механизма FMF для союзников

В рамках представленного Белым домом бюджета Государственного департамента на 2026 финансовый год (начинается с 1 сентября 2025 года) Польша не получит средства в рамках механизма Финансирования иностранных военных операций (FMF). Об этом сообщает издание Defence24.

Речь идёт о программе, направленной на предоставление союзным государствам грантов и кредитов для приобретения американского оружия, услуг и обучения. В Польше активно прибегали к механизму FMF, чтобы вооружаться американским оружием. Однако, как подчёркивает издание, в 2026 году страну фактически исключают из программы, сохраняя военную помощь Израилю, Египту и Иордании. При этом объём программы FMF также сокращён: с 6,1 до 5,2 миллиардов долларов (грантовое финансирование).

Впрочем, как отмечает Defence 24, это далеко не единственное сокращение союзных программ, с которым столкнётся Польша. В 2025 году в рамках FMF союзные страны получили право взять кредиты на 16 миллиардов долларов для приобретения американского оружия. Тогда Варшава смогла использовать средства для заказа AH-64E Apache, зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей F-16. Всего с 2022 года польские власти смогли заказать американского оружия на 7 миллиардов долларов, воспользовавшись льготными условиями кредитования. Теперь же кредитное финансирование FMF сокращено до 8 миллиардов долларов, причём приоритетность кредитов досталась странам Индо-Тихоокеанского региона, а не Европе. Так, например, Тайвань получит два миллиарда долларов в виде кредитов и ещё два миллиарда долларов в виде грантов на закупку вооружения.

Учитывая всё вышеописанное, интерес Польши к закупкам американского вооружения может снизиться. Теперь Вашингтон не предоставляет Варшаве льготные условия, поэтому страна может отдать приоритет европейским проектам, ведь бюджет её министерства обороны не позволит заказывать американского оружия в привычных объёмах.