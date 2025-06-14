Агенты израильских спецслужб заранее разместили на иранских территориях оружие для поражения систем, используемых для перехвата воздушных целей.

Израильская разведка «Моссад» перед ракетным обстрелом территорий Ирана провела в тылу страны операции по уничтожению систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь на источник в лице израильского чиновника.

По данным издания, агенты израильских спецслужб разместили высокоточное оружие недалеко от иранских систем противовоздушной обороны класса «земля - воздух», чтобы саботировать их работу перед ракетным обстрелом с истребителей. Отмечается, что израильские агенты устанавливали ударное оружие на транспортных средствах, после чего использовали его для уничтожения средств противовоздушной обороны.

В рамках данной операции задействованы беспилотные летательные аппараты, которые, по словам источников издания, были размещены на территории Ирана ещё задолго до планировании операции по обстрелу иранских военных и ядерных объектов. Беспилотники также использовали для ударов по пусковым установкам класса «земля - земля», расположенным на военной базе Эсфаджабад (пригород Тегерана).

Как итог, в момент обстрела Ирана и без того небольшая иранская система противовоздушной обороны была в значительной степени поражена и не могла перехватить израильские истребители или запускаемые с них ракеты. Аналогичным образом израильская армия лишила Тегеран возможности быстро ответить баллистическими ракетами на свою атаку.