Об этом сообщает издание Axios, приводя слова израильских и американских чиновников

Соединённые Штаты Америки традиционно оказывают помощь Израилю в отражении иранских ракетных обстрелов, осуществляемых в ответ на израильские удары по военным и ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает издание Axios, приводя слова израильских и американских высокопоставленных чиновников.

Несмотря на это, американские чиновники призывают Иран воздержаться от ударов по американским объектам на Ближнем Востоке, поскольку это чревато для них последствиями. В то же время издание CNN, ссылаясь на собственные источники, подтверждает содействие Израилю в защите его воздушного пространства со стороны других государств. Не уточняется, о каких именно странах речь, но упоминается, что всё происходит «тем же образом, что и в прошлые иранские атаки по Израилю». Со своей стороны Тель-Авив применяет для перехвата баллистики ракеты-перехватчики Arrow, пришедшие на замену американским зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Великобритания, которая обычно также оказывала помощь Израилю в отражении атак, в этот раз, по всей видимости, отказалась от участия в защите израильского неба. Об этом информируют The Times и другие иностранные издания.