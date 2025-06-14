В Комитете по ассигнованиям пытались продвинуть поправку в оборонный бюджет на 2026 год, предусматривающую небольшую военную помощь.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей по итогам обсуждений согласовали законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, в рамках которого конгрессмен-демократ Марки Каптур пыталась продвинуть поправку, предусматривающую увеличение помощи Украине в сфере безопасности на общую сумму 300 миллионов долларов, но не достигла успеха. Об этом сообщает издание Breaing Defense.

Несмотря на продолжавшиеся в течение часа дискуссии, вопрос об увеличении помощи Киеву был снят с обсуждений решением большинства комитета. Другой конгрессмен-республиканец Том Коул аргументировал свой отказ от увеличения помощи тем, что предложение Каптур может в конечном итоге вынудить представителей Республиканской партии проголосовать против утверждения оборонного бюджета в целом. При этом Коул подчеркнул, что Демократическая партия в любом случае в большинстве не поддержит законопроект, даже несмотря на присутствие там положения об увеличении помощи Украине.

Появление в оборонном бюджете поправки об увеличении помощи Киеву может снизить поддержку документа среди республиканцев, которую не удастся восполнить за счёт демократов. Как итог, важный бюджетный проект может быть вовсе не принят.

Впрочем, некоторые представители Республиканской партии, в том числе Чак Эдвардс, были готовы поддержать данную поправку. Однако Эдвардс отметил, что в таком случае со стороны Демократической партии было бы странно голосовать против оборонного бюджета, ведь они сами продвигали поправку в документ, предусматривающую помощь Украине.