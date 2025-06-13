Израильская армия готовится к отражению ответного удара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану, о котором ранее предупреждали иностранные средства массовой информации. Среди целей израильское руководство называет десятки военных и ядерных объектов на территории всей страны. Сообщается также об ударах по жилому кварталу, где, по израильским данным, располагались квартиры офицеров Корпуса стражей исламской революции.

На фоне проведённого обстрела в Израиле объявили о чрезвычайном положении, ожидая ответного комбинированного обстрела со стороны Ирана. Министр обороны страны Исраэль Кац охарактеризовал израильскую атаку как «превентивную», подчеркнув, что Тель-Авив ожидает зеркальных мер со стороны Тегерана. Кац предупредил, что у Ирана достаточно обогащённого урана, чтобы изготовить пятнадцать ядерных бомб уже в ближайшие дни.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящие события «решающим моментом» в истории Израиля, добавив, что израильские военные будут наносить удары по ядерной инфраструктуре, заводам по производству ракет и военному потенциалу Ирана. Отмечается, что удары будут продолжаться «столько, сколько будет необходимо». Аналогичную информацию публикует CNN со ссылкой на свои источники.

Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, Соединённые Штаты Америки не оказывали помощь Израилю в организации атаки. В то же время израильский телеканал N12 сообщает о координации израильских действий с Вашингтоном без прямого американского участия. Государственный секретарь Марко Рубио уже прокомментировал ситуацию, обосновав израильские удары по Ирану необходимостью. При этом Рубио призывает Тегеран не атаковать американские объекты.

На момент написания материала ЦАХАЛ сообщили о завершении первого этапа операции по обстрелу военных и ядерных объектов Ирана.