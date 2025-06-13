Соответствующая разработка была продемонстрирована на IndoDefence 2025

На выставке IndoDefence 2025 индонезийская компания PAL Indonesia представила новую ручную систему лазерного оружия, предназначенную для противодействия разведывательным и ударным беспилотникам ближнего действия, особенно против тех, которые работают в режиме FPV. Система представлена в виде ружья для стрельбы от плеча.

Выходная мощность лазера составляет от 0,75 до 2 киловатт, что позволяет временно нейтрализовать или повредить электронные датчики небольших беспилотников. Вес ружья составляет четыре килограмма. В качестве источника питания - батарея, которую можно поместить в рюкзак, уменьшив вес самого оружия.

Производитель проделал работу над эргономикой, чтобы сделать удобной стрельбу от плеча. Разработка оснащена регулируемым оптическим прицелом с кратностью от 1x до 4x, что позволяет поражать цели на расстоянии от 50 до 400 метров.

Лазерное оружие откалибровано для поражения воздушных целей размером 15 на 20 сантиметров, то есть соответствующих стандартным характеристикам FPV-дронов.

Портал Army Recognition уточняет, что пока не поступало информации о планах армии Индонезии закупить лазерные системы компании PAL Indonesia.