Американский проект истребителя шестого поколения является более перспективным, нежели европейский самолёт, производство которого начнут не ранее 2035 года

В 2022 году Великобритания, Италия и Япония объединили свои силы для создания истребителя шестого поколения в рамках программы GCAP. Предполагалось, что выйти на производство можно будет уже к 2035 году. Однако анонсированный Соединёнными Штатами Америки истребитель F-47 становится конкурентом для европейского самолёта, несмотря на нежелание Европы вступать в конкуренцию с Вашингтоном.

Издание Defense News пообщалось с генералом Военно-воздушных сил Италии Джандоменико Тарикко, который принимает участие в проекте GCAP со стороны Рима. Он подчеркнул, что данный проект не запланирован как конкуренция для F-47 и направлен на то, чтобы оба самолёта могли совместно действовать в воздушном пространстве.

Однако, как сообщается в материале издания, американский президент Дональд Трамп предлагал премьер-министру Японии Сигэру Исибе «взглянуть» на проект F-47, несмотря на участие Токио в программе GCAP. По данным издания, японское правительство всё больше недовольно сроками разработки европейского самолёта, учитывая имеющуюся угрозу со стороны Китая, где планируют свой истребитель шестого поколения J-50.

Defense News приводят информацию Reuters о том, что Токио готов рассмотреть возможность заказа дополнительных самолётов F-35, чтобы восполнить пробелы в авиации, особенно на фоне долгосрочных перспектив GCAP.

Вышеупомянутый итальянский генерал Тарикко объясняет, что Япония действительно заинтересована в скорейшем выполнении программы GCAP, чтобы вооружиться европейскими самолётами. Впрочем, американский F-47 опережает GCAP по временным рамкам, становясь конкурентом для европейской программы по созданию истребителя шестого поколения.