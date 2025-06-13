В случае, если израильская армия начнёт атаку на иранские ядерные объекты, Тегеран проведёт ответный удар, который может обернутся перегрузкой израильской противовоздушной обороны

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на прошлой неделе специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, ответственный за переговоры с Ираном по ядерной сделке, предупредил ведущих сенаторов-республиканцев о риске ответного удара Тегерана по Израилю, если израильская авиация атакует иранские ядерные объекты.

По данным издания, вскоре между Вашингтоном и Тегераном стартует шестой раунд переговоров, который может быть последним. Уиткофф не исключает, что Израиль нанесёт удары по Ирану, если ядерная сделка не будет достигнута. Сдерживающим фактором для израильских ударов является только факт продолжающихся переговоров между американскими и иранскими чиновниками.

Источники издания утверждают, что Стив Уиткофф во время разговора с сенаторами выразил обеспокоенность относительно уязвимости израильской противовоздушной обороны. В Вашингтоне опасаются, что иранский ответ на израильскую атаку может перегрузить противовоздушную оборону Израиля, в связи с чем некоторые баллистические ракеты достигнут своей цели. Как итог, Израиль столкнётся с огромным числом пострадавших и массовыми разрушениями.

При этом Уиткофф в разговоре с сенаторами акцентировал внимание на том, что риск создания Ираном ядерного оружия, для Израиля представляет такую же экзистенциальную угрозу, как и широкий арсенал баллистических ракет. Предполагается, что страна производит ежемесячно около пятидесяти баллистических ракет, а стратегия Тегерана заключается в нанесении удара, превышающего возможности израильского противовоздушной обороны. Иными словами, у Израиля может не оказаться столько перехватчиков, сколько ракет будет выпущено.