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Nacvark
ВВС США испытывают управляемые авиабомбы Quicksink для поражения кораблей
Quicksink является модификацией GBU-38 JDAM, предназначенной для ударов по морской технике

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки продолжают испытания новой модификации GBU-38 JDAM для поражения кораблей, именуемой как Quicksink. Об этом сообщает издание Defense News.

На прошлой неделе американские военные провели сброс 500-фунтовой (225-килограммовой) авиабомбы, которая наносит удар по координатам GPS и корректируется в полёте с помощью хвостовых стабилизаторов. Отмечается, что прошлые испытания Quicksink проводились с бомбой большей мощности - 2 тысячи фунтов (900 килограмм).Фото с испытаний в августе 2024 годаQuicksink является модификацией уже существующей авиабомбы GBU-38, разработанной Исследовательской лабораторией ВВС США для поражения вражеских кораблей. Defense News акцентируют внимание на том, что такие авиабомбы актуальны в случае конфликта с Китаем, имеющим значительный флот.

В Исследовательской лаборатории изменили конструкцию JDAM, чтобы носовая часть подходила для нанесения морских ударов. Дело в том, что базовая версия GBU-38 JDAM может отскочить от поверхности воды, когда Quicksink направлен исключительно на поражении кораблей. Авиабомбы являются более дешёвым оружием против кораблей, если сравнивать с торпедами.

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#сша
Источник: defensenews.com
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