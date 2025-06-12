Отмечается, что американским военным на Ближнем Востоке также разрешили покинуть места проживания

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Соединённые Штаты Америки готовятся к частичной эвакуации американского посольства в Багдаде. Помимо этого, дислоцирующимся на Ближнем Востоке американским военным разрешили покинуть места своего проживания.

Отмечается, что меры обусловлены возросшими угрозами безопасности в регионе. Иракские и американские чиновники не уточнили Reuters, по какой именно причине Вашингтон прибегает к частичной эвакуации. При этом издание связывает тенденцию с ростом стоимости нефти после недавнего падения с готовящейся эвакуацией американского посольства.

Представитель Белого Дома Анна Келли, комментируя информацию Reuters о возможной эвакуации в Ираке, подчеркнула, что Государственный департамент всегда проверяет вероятность угроз безопасности персоналу своих дипломатических ведомств. Учитывая результаты недавней проверки, были приняты соответствующие решения. Чиновник официально не подтвердила частичную эвакуацию, но всё же дала такой намёк, сославшись на имеющуюся угрозу безопасности сотрудникам американского посольства в Багдаде. Reuters также добавили, что представитель Белого дома подтвердил ознакомление Дональда Трампа с принятым решением.