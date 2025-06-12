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Nacvark
ВМС США приобретут морские радары Raytheon AN/SPY-6 общей стоимостью $646 млн
Об этом сообщается на сайте компании.

ВМС США осуществили заказ морских радаров Raytheon AN/SPY-6(V) общей стоимостью 646 миллионов долларов. Об этом сообщатся на сайте RTX Corporation (бывший Raytheon, переименованный в 2023 году после слияния с United Technologies).

Радар данной модели обеспечивает 360-градусное покрытие для обнаружения крылатых ракет, воздушных и наземных угроз. Помимо этого, система может обнаруживать радиоэлектронные угрозы.

В рамках данного контракта американская армия получит четыре радара, увеличив общее количество SPY-6 на вооружении до 42 единиц. Отмечается, что данная система позволяет военно-морским силам «видеть дальше, чем они когда-либо видели прежде», тем самым получая дополнительное время на реагирование в случае выявления потенциальной угрозы.

Представитель компании Барбара Боргонови акцентирует внимание на том, что контракты от Пентагона демонстрируют многолетний опыт и технические знания RTX, полученные в ходе масштабирования производства модульных радаров. Новые поставки AN/SPY-6(V) американским военно-морским силам регулярно осуществляются с марта 2022 года, а общая стоимость контрактов достигает двух миллиардов долларов.

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#сша #вмс сша #raytheon
Источник: rtx.com
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