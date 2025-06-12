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Nacvark
Минфин США Бессент призвал Конгресс учитывать последствия при усилении санкций против России
Американский министр не поддерживает усиление санкций, призывая парламент проявить гибкость

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент на слушаниях в Конгрессе прокомментировал (цитата The New York Times) разработанный в Сенате санкционный пакет, предусматривающий усиление санкций против России, в том числе путём установления 500-процентных пошлин на импорт товаров из стран, импортирующих российские энергоносители.

Американский министр подчеркнул, что не поддерживает двухпартийный законопроект об усилении антироссийских санкций. При этом он призывает сенаторов проявить достаточную гибкость, чтобы поддержать усилия Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта путём прямых переговоров.

Бессент объясняет, что Соединённые Штаты Америки должны знать о непредвиденных последствиях, которые произойдут в случае усиления санкций. Как уже говорил ранее Дональд Трамп, он не желает усиливать санкционное давление на Россию, чтобы не сорвать российско-украинские переговоры и возможность урегулирования конфликта мирным путём.

В Сенате говорили о возможности проведения голосования по законопроекту об усилении антироссийских санкций уже в конце июня. Нюанс в том, что даже после одобрения законопроекта Конгрессом, окончательное решение будет за Дональдом Трампом.

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#россия #сша #скотт бессент
Источник: nytimes.com
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