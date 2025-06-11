На сайте Госдепа обнародовано заявление государственного секретаря Марко Рубио, высказавшегося по этому поводу от лица страны

На сайте Государственного департамента Соединённых Штатов Америки опубликовано заявление государственного секретаря Марко Рубио, в котором он от лица Вашингтона осудил санкции, введённые правительствами Великобритании, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и Австралии в отношении представителей кабинета министров Израиля.

Глава американского внешнеполитического ведомства объясняет, что введённые западными странами санкции не соответствуют усилиям Соединённых Штатов Америки по урегулированию палестино-израильского конфликта и освобождению всех пленных.

Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон отказывается признавать любую идею, которая ставит под сомнение вину ХАМАС в удерживании пленных и затягивании палестино-израильского конфликта. В конце заявления Рубио подытожил, что Соединённые Штаты Америки призывают к отмене санкций и стоят плечом к плечу с Израилем.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми вместе с другими западными странами подписали совместное заявление, в котором осудили действия Израиля, обвинив Тель-Авив в препятствовании решению о создании двух государств - израильского и палестинского.