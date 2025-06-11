Дрон планируют использовать для сканирования морского дна

В Великобритании испытывают новый подводный дрон, предназначенный для защиты подводной инфраструктуры. Об этом сообщает Лаборатория оборонной науки и технологий Великобритании (Dstl) и правительство страны.

Отмечается, что беспилотник может быть запущен с корабля или береговой линии. Подводный дрон управляется дистанционно, передавая видео и гидроакустическую информацию оператору.

Помимо прочего, Dstl интегрировали в аппарат передовые системы выявления взрывных угроз с последующей возможностью для их нейтрализации. Инженер-взрывотехник лаборатории объясняет, что такой инструмент является важным, поскольку обеспечивает безопасность водолазов, которые проверяют подводную инфраструктуру после выявления угрозы диверсии. При этом конструкция дрона достаточно прочна, чтобы выдержать детонацию заряда в воде, что позволяет использовать его даже после выполнения миссии по обезвреживанию.

После завершения испытаний новый подводный дрон поступит на вооружение Военно-морских сил Великобритании, которые будут использовать его вместе с другими морскими беспилотными платформами для сканирования морского дна на момент наличия угроз. Особенное внимание будет уделено охране подводных кабелей, трубопроводов и других стратегически важных подводных объектов в акватории, учитывая наличие таких угроз.