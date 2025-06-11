В регионах Среднего Запада, где меньше всего промышленных объектов, могут возникнуть трудности с восстановлением.





Издание Bloomberg сообщает об угрозе восстановлению промышленного сектора Среднего Запада США (регион, где находится двенадцать штатов) на фоне введённых Дональдом Трампом пошлин на импорт. В материале издания напоминают, что данный регион был фактически опустошён, когда несколько десятилетий назад компании начали переносить производство за рубеж.

Штаты по концентрации рабочих мест, связанных с промышленным сектором

Bloomberg напоминают, что первый кризис промышленного сектора на Среднем Западе, как и сейчас, был связан с Китаем. Тогда Пекин присоединился к Всемирной торговой организации и начал активно подписывать торговые соглашения, подтолкнувшие компании к поиску дешёвой рабочей силы и производственных мощностей за рубежом, то есть в китайских провинциях.





Несколько лет назад оптимизм в отрасль удалось вернуть, поскольку цепочки внешних поставок оказались под угрозой из-за пандемии COVID-19. Федеральное правительство также простимулировало рост внутреннего производства электромобилей, полупроводников и электроэнергии, что обеспечило более 100 тысяч рабочих мест с начала 2021 года.

Несмотря на предпринимаемые попытки восстановить промышленность в регионе, производители всё больше говорят о том, что американские пошлины подняли цены на оборудование и другие расходы, необходимые для увеличения производственных мощностей. Помимо этого есть угроза ответных пошлин от стран, попавших под американские тарифы, которые могут ограничить импортируемую американскую продукцию. Всё это в комплексе может ограничить восстановление промышленности.