Американские компании продолжают поддерживать устаревшие самолёты, находя новые решения

Американская компания L3Harris с января 2025 года проводит лётные испытания F-16 с использованием новой системы радиоэлектронной борьбы Viper Shield, совместимой со всеми актуальными модификациями самолёта. Об этом сообщается на портале Defence Industry.

Отмечается, что новая система РЭБ предназначена для повышения оборонительного и атакующего потенциала американских истребителей, некоторые из которых были разработаны ещё десятилетия назад. Для более устаревших моделей F-16, например F16D Block 52 (1974 год), предусмотрена возможность интеграции Viper Shield через систему контейнеров.

L3Harris продолжают дорабатывать свою систему РЭБ при поддержке шести стран, участвующих в программе. Предполагается, что в этом году ещё несколько стран присоединятся к программе разработке. Представитель компании Эд Зойсс объясняет, что такая мощная финансовая поддержка, выражаемая увеличением заказов, подчёркивает уверенность и доверие стран к их решениям. Производитель позиционируют свою разработку как «электронный щит» вокруг истребителя, защищающий от современных радиоэлектронных угроз.

Viper Shield уже почти как год находится в производстве, которое наращивают, чтобы поставить первые системы РЭБ для F-16 уже в этом году. На полную производственную мощность L3Harris сможет выйти только середине 2026 года. Акцентируется внимание на том, что оборонные компании продолжают поставлять передовые системы даже для уже устаревших F-16, тем самым позволяя экономить миллиарды долларов на закупках новых истребителей.