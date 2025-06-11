Однако Вашингтон поддерживает контакт с обеим сторонами конфликта и приветствует достигнутый в ходе переговоров прогресс

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Тэмми Брюс на очередном брифинге перед журналистами заявила, что Вашингтон приветствует достигнутый в ходе российско-украинских переговоров прогресс, но не принимает прямого участия в переговорном процессе.

По её словам, американский президент Дональд Трамп, как и государственный секретарь Марко Рубио, неоднократно говорили о том, что урегулировать российско-украинский конфликт можно только посредством прямого диалога между Киевом и Москвой. Брюс подчеркнула, на текущий момент Вашингтон не принимает участие в переговорах, хотя поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта.

Относительно прогресса на Стамбульских переговорах, Тэмми Брюс поприветствовала шаги в сторону урегулирования конфликта и договорённости об обмене пленными.

Стоит напомнить, что изначально Соединённые Штаты Америки пытались установить контакт с Россией и Украиной путём посредничества. В конечном итоге стороны отвергли план Вашингтона, в связи с чем американские власти перестали принимать такое активное участие в переговорах, призвав стороны перейти к прямому диалогу, что и произошло в Стамбуле. Фактически это говорит о выходе страны из переговоров, по крайней мере, пока нет ощутимого результата в сторону урегулирования.