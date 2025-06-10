Австралийские власти инвестируют в разработку и производство ракет, получив право на их приобретение и участие в производственных цепочках.

Австралия присоединяется к программе Соединённых Штатов Америки по созданию высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), запускаемых с реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и являющихся заменой устаревшим баллистическим ATACMS. Об этом сообщает Asian Military Review, ссылаясь на заявление правительства страны.

PrSM - баллистическая ракета класса «воздух - воздух», разработанная американской компанией Lockheed Martin. Поражает цели на расстоянии до 500 километров. Стоимость одной ракеты на текущий момент составляет около 3,5 миллиона долларов.

В рамках подписанного меморандума о совместном производстве и разработке австралийское правительство согласилось инвестировать в программу 310 миллионов долларов в течение следующих десяти лет. Такое решение позволит Австралии стать одной из стран, которая получит поставки PrSM и чья промышленность сможет участвовать в цепочке производства американских ракет, производя различные комплектующие.

Предполагается, что ракеты PrSM поступят на вооружение нового ракетного полка, специализирующегося на поражении целей на дальней дистанции. Всего, австралийские власти потратят 157 миллионов долларов на то, чтобы приобрести пусковые установки и сами ракеты. Отмечается, что страна уже получает поставки РСЗО M142 HIMARS (пусковая установка для PrSM), первая партия которых прибыла в марте 2025 года.