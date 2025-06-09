В Telegram-канале FFC активисты подтвердили высадку израильских сил на яхту.

Некоторое время назад появилась информация о том, что группа пропалестинских активистов «Флотилия свободы» (FFC) решила направить в сектор Газа гуманитарное судно - яхту Madleen. Среди экипажа на борту были две известные в медиа личности - шведская экоактивистка Грета Тунберг и депутат Европейского парламента Рима Хассан. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) изначально предупредили экипаж судна, что им стоит изменить курс, поскольку в прибережной с анклавом зоне ещё с 2007 года действует морская блокада. Несмотря на это, яхта сохранила свой курс на Газу.

Как сообщает издание Reuters, израильские военнослужащие взяли на абордаж гуманитарное судно, которое пыталось достигнуть берегов анклава. Перед этим ЦАХАЛ приближались к активистам на катерах, пытаясь с помощью громкоговорителя убедить их изменить свой курс. Военные рекомендовали активистам следовать в израильский порт Ашдод, если они действительно намерены доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Всё время судно сопровождалось квадрокоптерами, но активисты решили идти до конца.

Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на попытку активистов миновать через морскую блокаду, подчеркнув, что акция с судном Madleen преследовала исключительную медийную цель.

Reuters уточняют, что на борту яхты Madleen была символическая гуманитарная помощь: детское питание и небольшие запасы продовольствия, включая рис. Очевидно, что на яхте поместится меньше продовольствия, чем перевозят на грузовиках.

В Telegram-канале FFC активисты подтвердили высадку израильских сил на яхту. Они обвиняют израильских военных в похищении четырёх активистов, включая саму Тунберг. Активисты обращаются к шведскому правительству с просьбой поспособствовать их освобождению.