Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Как известно, на саммите НАТО в Гааге страны-участники североатлантического альянса должны принять решение о повышении минимальных расходов на оборону с 2% до 5% от ВВП (3,5% на оборону и 1,5% на связанные с ней расходы). Такая инициатива продиктована желанием Дональда Трампа, а также является обязательным условием для его участия в саммите военного блока.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что Братислава поддержит решение об увеличении расходов на оборону с 2% до 5% от ВВП. Он подчеркнул, что невозможно избегать повышения оборонных расходов.

Однако глава словацкого правительства подчеркнул, что повышение расходов будет постепенным и займёт около семи лет. В идеале Словакии необходимо десять лет, чтобы переход был максимально мягким. При этом Фицо добавил, что невозможно в краткие сроки увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, поэтому если такая идея существует - о ней лучше позабыть.

Ранее президент Словакии Петер Пеллигрини также поддержал предложение об увеличении расходов на оборону. В парламенте удивились его заявлением, поскольку традиционно словацкий президент не может делать такие публичные высказывания без предварительных консультаций с правительством.