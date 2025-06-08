Нюанс в том, что стоимость выстрела кратно дороже FPV-дронов.

Американская компания Kinard Technologies добилась значительного прогресса в своих планах по серийному производству одноразового подствольного дробовика Baowolf, предназначенного для защиты аэродромов Об этом сообщает портал Janes, ссылаясь на генерального директора компании Дэна Пиготта.

При весе 1,13 килограммов Baowolf способен поражать цели на расстоянии до 50 метров вольфрамовыми шариками, которые эквиваленты восьми выстрелами картечью. При этом на расстоянии до 20 метров зона поражения составляет до двух метров, что позволяет эффективно применять подствольный дробовик против живой силы противника, расположенной в окопах.

Отмечается, что компания испытывает свою разработку и готовится к её тестированию военно-воздушными силами уже в третьем квартале текущего года. Предполагается, что после всех этапов испытаний ей могут вооружить дежурные подразделения, охраняющие стратегические объекты, в том числе аэродромы.

Нюанс лишь один: стоимость выстрела составляет пять тысяч долларов. Не исключено, что Kinard Technologies займутся удешевлением стоимости Baowolf после выхода на серийное производство.