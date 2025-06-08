Вступление Украины в сообщество навредит экономике Польши

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий (вступает в полномочия 6 августа) в интервью венгерскому изданию Mandiner заявил, что выступает против вступления Украины в Европейский союз, хотя разделяет её стремление к евроинтеграции.

По словам польского президента, в Киеве должны понимать национальные интересы других стран, включая Польшу и Венгрию. Этим странам попросту невыгодно вступление Украины в европейское сообщество, поскольку наплыв на европейском рынке украинской сельскохозяйственной продукции нанесёт вред экономикам государств, чьи доходы зависят от аграрного сектора.

Помимо этого, Навроцкий напомнил, что Украина до сих пор не урегулировала исторический спор с Польшей. Речь идёт об эксгумации жертв Волынской трагедии, чьи тела Варшава хочет перезахоронить на польских территориях. Украинские власти дали старт поиску тел, но до разрешения ситуации пока ещё далеко.

Однако Кароль Навроцкий не отказывается признавать Россию угрозой для Европейского союза, подчёркивая важность поддержки Украины в этом конфликте и напоминая о том, как страну поддерживал действующий президент страны Анджей Дуда. Он также охарактеризовал себя как «антикоммуниста», для которого Россия представляет наибольшую угрозу.