По этой причине непонятно, каким будет совместное коммюнике по итогам саммита.

На предстоящем саммите НАТО в Гааге будет присутствовать американский президент Дональд Трамп, рассчитывающий услышать от Европы обещания по наращиванию расходов на оборону. Помимо этого, в североатлантическом альянсе пригласили на встречу Украину. Пока непонятно, кто будет представлять Киев, но обычно это делал Владимир Зеленский.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что организаторы саммита в Гааге аккуратно планируют визит Зеленского, чтобы лишний раз не провоцировать Трампа.

По данным издания, визит Зеленского должен быть таким, чтобы избежать ненужной встречи украинского президента с американским коллегой. Отмечается, что обсуждение Украины и посвящённые ей мероприятия на саммите должны быть сведены к минимуму.

Более того, непонятно, включат ли НАТО в совместное коммюнике фразу о том, что Россия признаётся угрозой для североатлантического альянса. Также есть сомнения по поводу того, выразят ли страны военного блока коллективную поддержку Киеву, ведь в Соединённых Штатах Америки откажутся подписываться под заявлением, где идёт осуждение российских действий.

При этом высокопоставленный чиновник НАТО в комментарии Reuters подчеркнул, что Зеленского нельзя было не приглашать, поскольку это была бы, как минимум, «пиар-катастрофа».