США требуют от Европы увеличить оборонные расходы в долгосрочной перспективе.

Издание Euractiv, ссылаясь на собственные источники, пишет, что страны НАТО доведут свои расходы на оборону до 5% от ВВП, как того хотел Дональд Трамп, за счёт увеличения военной помощи Украине.

По данным издания, такого соглашения европейские страны могут достичь перед саммитом североатлантического альянса в Гааге (24 - 25 июня), когда НАТО возьмёт на себя обязательства повысить оборонные расходы 2% до 5% (3,5% на оборону и 1,5% на связанное с обороной) от ВВП. Предполагается, что в упомянутые 1,5% от ВВП также включат кибербезопасность и расходы на инфраструктуру, используемую в военных целях. Аналогичным образом в этот список войдёт и военная помощь Украине.

Источники Euractiv считают инвестицию в украинскую оборону вполне приемлемой, ведь косвенно она связана с европейской безопасностью и усилением североатлантического альянса.

При этом невоенная помощь Украине от НАТО не будет учитывать в связанные с обороной расходы. Иначе говоря, финансирование гражданских проектов, включая восстановление и защиту украинской энергетической инфраструктуры нельзя будет засчитать как оборонные расходы.