Немецкое финансирование позволит выпустить это оружие в течение нескольких недель.

Неделю назад была информация о согласии Германии профинансировать производство украинского дальнобойного оружия, которое будет применяться для ударов по российским территориям. Не уточнялось, о каком именно оружии идёт речь, но первые его экземпляры должны были быть готовы к применению уже через две недели, то есть к следующей неделе.

Главный редактор Defence Express Олег Катков в интервью украинскому телеканалу «24 Канал» прокомментировал назначение немецкого финансирования, объяснив, на что его могут потратить. По его словам, речь идёт явно не о Taurus, поскольку оружие будет украинского производства, а запасы немецких ракет ограничены. Говорить о каких-то новых вооружениях, а тем более баллистических ракетах, также не приходится, поскольку такое оружие не произведёшь за месяц.

Украинский аналитик считает, что, вероятнее всего, Украина произведёт более дорогие вариации дальнобойных дронов - БПЛА «Лютый» (200 тысяч долларов за единицу) и дрон-ракета «Барс» (информации о стоимости нет но не меньше нескольких сотен тысяч долларов), находящиеся в серийном производстве. Катков подчёркивает, что речь идёт именно о том оружии, которое будет украинским и действительно может произвестись в течение нескольких недель. Производство дальнобойных украинских дронов упирается исключительно в финансирование.