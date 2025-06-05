Лондон заботит не целостность российской авиации, а сама ситуация, при которой дешёвые FPV-дроны атаковали стратегически важные объекты. Британской обороне необходимо извлечь урок.

Великобритания обеспокоена тем, как Вооружённые силы Украины атаковали российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками. Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на правительственный обзор в сфере обороны.

В Лондоне обеспокоены не целостностью российских самолётов, а тем, какую роль отыгрывают современные технологии: дешёвые FPV-дроны атаковали стратегически важные объекты в глубоком тылу. Британские власти осознают, что им необходимо найти решение для защиты от таких угроз, чтобы не оказаться на месте России.

The Economist акцентирует внимание на том, что в этом вопросе есть проблема - недостаточное финансирование. В пример приводятся оборонные проекты стоимостью свыше двадцати миллионов фунтов стерлингов, на заключение контракта по которым уходит в среднем 6,5 лет. При этом бездействовать нельзя, поскольку военно-воздушные силы страны (ВВС), как и другие западные ВВС, сокращали свои расходы и закрывали авиабазы после Холодной войны, что приводило к концентрации самолётов на нескольких аэродромах. Последнее, очевидно, чревато дополнительными рисками, ведь большое количество авиатехники на одном аэродроме делает его желанной целью для противника.

В материале издания авторы пришли к выводу, что у Великобритании есть пространство для экспериментов с современными технологиями, пока другие крупные сухопутные державы, включая Германию, усиливают свои пехотные подразделения. Однако The Economist не советуют полагаться на «беспилотники в грузовиках», ведь это не универсальная стратегия, а старое, крупное и дорогое оборудование необходимо модернизовать.