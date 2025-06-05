Великобритания обеспокоена тем, как Вооружённые силы Украины атаковали российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками. Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на правительственный обзор в сфере обороны.
В Лондоне обеспокоены не целостностью российских самолётов, а тем, какую роль отыгрывают современные технологии: дешёвые FPV-дроны атаковали стратегически важные объекты в глубоком тылу. Британские власти осознают, что им необходимо найти решение для защиты от таких угроз, чтобы не оказаться на месте России.
The Economist акцентирует внимание на том, что в этом вопросе есть проблема - недостаточное финансирование. В пример приводятся оборонные проекты стоимостью свыше двадцати миллионов фунтов стерлингов, на заключение контракта по которым уходит в среднем 6,5 лет. При этом бездействовать нельзя, поскольку военно-воздушные силы страны (ВВС), как и другие западные ВВС, сокращали свои расходы и закрывали авиабазы после Холодной войны, что приводило к концентрации самолётов на нескольких аэродромах. Последнее, очевидно, чревато дополнительными рисками, ведь большое количество авиатехники на одном аэродроме делает его желанной целью для противника.
В материале издания авторы пришли к выводу, что у Великобритании есть пространство для экспериментов с современными технологиями, пока другие крупные сухопутные державы, включая Германию, усиливают свои пехотные подразделения. Однако The Economist не советуют полагаться на «беспилотники в грузовиках», ведь это не универсальная стратегия, а старое, крупное и дорогое оборудование необходимо модернизовать.