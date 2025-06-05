Это приведёт к падению стоимости нефти.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что Саудовская Аравия, занимающее ключевое положение в Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК+), выступает за увеличение добычи нефти в ближайшие месяцы. В Эр-Рияде хотят, чтобы в августе и сентябре добыча увеличивалась не менее чем на 411 тысяч баррелей в сутки. Увеличение добычи происходит уже третий месяц подряд.

По данным издания, на последней встрече саудитам удалось согласовать увеличение добычи нефти, хотя было определённое сопротивление со стороны России, которая хочет оценить влияние данного решения на рынок. Однако на встрече преобладала позиция именно Саудовской Аравии.

В материале издания акцентируют внимание на том, как радикально изменилась стратегия Эр-Рияда, который многие годы выступал за сокращение добычи и повышение стоимости нефти, а сейчас - наоборот. Предполагается, что саудиты хотят вернуть утраченную долю рынка.

В начале июня уже была новость о том, что ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в июле на 411 тысяч баррелей в день. По данным Bloomberg, в России, Омане и Алжире не поддерживают увеличение добычи, поскольку это приведёт к снижению стоимости нефти. Примечательно, что именно этого как раз таки добивается Дональд Трамп. Стоит отметить, что падение стоимости нефти чревато снижением нефтегазовых доходов России.