Это уже третий месяц подряд, когда организация экспортёров нефти увеличивает добычу.

На сайте Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК+) сообщается о согласии восьми участников (Саудовской Аравии, России, Объединёнными Арабских Эмиратов, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана и Омана) осуществить в июле новую корректировку добычи на 411 тысяч баррелей в день. Таким образом, организация стран-экспортёров уже третий месяц подряд увеличивает добычу нефти, что отражается на её стоимости.

В ОПЕК+ подчёркивают, что увеличение добычи нефти может быть приостановлены в зависимости от условий на рынке, чтобы поддерживать его стабильность. Следующая встреча международной организации состоится 6 июля 2025 года. Страны будут вновь обсуждать возможность увеличения добычи нефти уже в августе.

По данным издания Bloomberg, увеличение добычи нефти происходит по инициативе Саудовской Аравии, которая хочет наказать Казахстан и Ирак за несогласованное увеличение добычи. Помимо этого, в Эр-Рияде намерены удовлетворить просьбу Дональда Трампа о снижении стоимости нефти путём увеличения её добычи. Отмечается, что в России, Омане и Алжире не поддерживают увеличение добычи.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно призывал ОПЕК+ нарастить добычу нефти, тем самым снизив её стоимость. По его мнению, снижение стоимости нефти позволит усилить давление на Россию, чьи доходы в значительной степени состоят из экспорта энергоносителей. С тех пор стоимость нефти действительно снизилась на 15 - 20% (наблюдается ежедневная волатильность).