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Nacvark
WSJ: Глава Пентагона Пит Хегсет перенаправил обещанные Украине компоненты ракет на нужды ВВС США
Речь идёт о взрывателях, используемых в ракетах для перехвата БПЛА.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет отдал приказ перенаправить обещанные Украине компоненты для ракет на нужды американских военно-воздушных сил.

По данным издания, речь идёт о взрывателях для ракет, которые изначально предусматривались для Украины. Однако Хегсет уведомил Конгресс о своём решении перенаправить компоненты для ракет американским военным, дислоцирующимся на Ближнем Востоке. Отмечается, что взрыватели поставлялись ещё при экс-президенте Джо Байдене.

В материале издания объясняют, что украинская армия использовала взрыватели для ракет, которые перехватывали беспилотные летательные аппараты. Сторонники поддержки Украины в Вашингтоне обеспокоены решением Пентагона, поскольку оно ставит под угрозу и без того хрупкую обороноспособность украинской армии.

The Wall Street Journal добавили, что американская армия использовала данные компоненты для своих ракет, чтобы перехватывать беспилотники, запускаемые йеменским движением «Ансар Аллах», поскольку такой вариант противодействия значительно дешевле, чем поражение целей современными ракетами класса «воздух - воздух».

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#украина #сша
Источник: wsj.com
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