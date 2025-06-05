Изначально фонд не предусматривал возможность финансирования оборонных расходов.

Издание Politico пишет, что в Европейском союзе приняли решение разрешить странам-участникам задействовать 335 миллиардов евро для своих оборонных нужд из антикризисного Фонда устойчивости и восстановления (RRF), направленного на ликвидацию последствий пандемии COVID. Предполагалось, что средства фонда в первую очередь потратят на проекты, связанны с экологическими изменениями, а также развитие технологий, но с 2022 года приоритеты в сообществе изменились.

Теперь европейские страны имеют возможность задействовать средства из фонда для проведения перевооружения. Как акцентирует внимание Politico, такое решение демонстрирует резкое изменение приоритетов в Брюсселе, ведь изначально фонд и близко не предусматривал возможности задействовать эти средства на оборонные проекты.

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис в комментарии Politico объяснил, что альтернативные способы получения финансирования могут помочь RRF получить дополнительные преимущества от основных европейских приоритетов, в том числе в сферах безопасности и обороны.

Как известно, в Европейском союзе планируют крупномасштабное перевооружение, в рамках которого страны сообщества готовы брать новые кредитные обязательства, чтобы в течение следующих пяти лет максимально повысить боеспособность своих армий.