Вашингтон имеет достаточного рычагов воздействия, чтобы ослабить Украину даже в условиях поддержки ЕС.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в руководстве Европейского союза есть опасения относительно полного прекращения оказания военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов Америки.

Отмечается, что речь идёт не о прямых поставках оружия, а о других важных элементах американской поддержки. Вашингтон может лишить Киев разведывательных данных или запретить Европе передавать украинской армии американское оружие, в том числе боеприпасы для находящихся на вооружении Украины систем.

Впрочем, в материале Financial Times подчёркивают, что волнения в Европе присутствуют не только из-за Украины. Европейские страны не меньше обеспокоены торговым спором с Соединёнными Штатами Америки и ситуацией в НАТО, где роль Вашингтона постепенно снижается. Источники издания объясняют, что ситуация по всем трём вопросам предоставляет Европе выбор между «плохим» и «очень плохим».

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в комментарии Financial Times признаёт наличие таких опасений, ведь Соединённые Штаты Америки фактически способны «загнать Европу в угол» сразу по всем трём вопросам. Американские власти могут манипулировать европейскими желаниями, чтобы они пропорционально расплачивались за них: хотите поддерживать Украину - больше инвестируйте в свою оборону.



