Об этом сообщил премьер-министр страны Франсуа Байру.

Франция возьмёт на себя финансовые обязательства в размере 1,5 миллиардов евро для осуществления Украиной закупок вооружения у французских компаний и предприятий по совместному военному производству. Об этом сообщает премьер-министр страны Франсуа Байру, чьи слова приводит издание «РИА Новости».

По его словам, такой пакет помощи направлен на развитие французского оборонно-промышленного комплекса, а также долгосрочных партнёрских отношений между странами. Решение было принято на фоне визита в Париж премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Помимо этого, Франция обязалась создать в 2026 году фонд по восстановлению важнейшей инфраструктуры Украины. В следующем году фонд получит от Парижа 200 миллионов евро, в том числе за счёт государственных грантов, помощи от местных компаний и других спонсоров.

Франция и Украина также договорились о сотрудничестве, направленном на поддержку евроинтеграции Киева. Подписаны были и другие соглашения административного характера, укрепляющие партнёрские связи между странами. В заявлении напоминают, что с 2022 года Париж направил Киеву два миллиарда евро прямой бюджетной помощи.