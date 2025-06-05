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Nacvark
Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ на российские аэродромы
К какому итогу они пришли - не уточняется.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Их разговор продлился более часа.

По его словам, главы государств обсуждали недавний налёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы, а также другие атаки, которые имели место с обеих сторон.

Американский президент положительно оценивает разговор, но акцентирует внимание на том, что он не приведёт к незамедлительному мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Трамп добавил, что Путин пообещал очень решительно отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы.

Помимо этого, Дональд Трамп  и Владимир Путин обсуждали Иран и его ядерный потенциал, который должен быть ограничен в рамках нового предложения Вашингтона. Американский президент предупредил российского коллегу о том, что Тегеран не может иметь ядерное оружие. Путин, в свою очередь, предложил помочь в переговорах с иранскими властями, чтобы как можно быстрее закрыть вопрос с ядерной сделкой.

В начале июня ВСУ предприняли попытки атаки на российские аэродромы, где базировалась стратегическая авиация. Министерство обороны России подтверждает повреждение авиационной техники. В Соединённых Штатах Америки подчеркнули, что не были в курсе запланированной украинской армией атаки.

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#россия #сша #трамп #путин
Источник: truthsocial.com
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