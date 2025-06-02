По данным Axios и NBC News, В США не знали.

Вчера Министерство обороны России сообщило об атаке Вооружённых сил Украины с применением FPV-дронов на аэродромы в пяти областях страны. По данным российского оборонного ведомства, часть атак были отбита, а военный и гражданский персонал на объектах не пострадал от атаки. При этом подтверждается информация о возгорании нескольких единиц авиационной техники.

Издания Axios и NBC News, ссылаясь на собственные источники в украинских спецслужбах, пишут, что Киев предварительно не информировал Соединённые Штаты Америки о готовящейся атаке на российские аэродромы.

Официальных заявлений по этому поводу в Вашингтоне не делали, американские власти воздерживаются от каких-либо комментарий.

Украинские власти, в частности Владимир Зеленский, утверждают, что атака готовилась за полтора года и проводилась Украиной самостоятельно. В Киеве подчёркивают, что все диверсанты, принимавшие участие в атаке, были эвакуированы. В то же время российские власти сообщают о задержании «некоторых лиц», причастных к организации атаки.