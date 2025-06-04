Сенаторы планировали перейти к действиям, если их не удовлетворит второй раунд российско-украинских переговоров.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News (цитата ТАСС) подтвердил, что санкции, анонсированные сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, полностью готовы и могут быть применены, если американский президент решит прибегнуть к санкционному давлению.

По его словам, он общался с сенатором, который сообщил о готовности санкций, зарегистрированных в Сенате в виде законопроекта под наименованием «Закон о санкциях против России от 2025 года». Келлог добавил, что санкции сосредоточены на ограничении экспорта российских нефтепродуктов.

Таким образом, в Сенате могут выдвинуть законопроект о санкциях, который получит поддержку 82 из 100 сенаторов. После завершения всех голосований в Конгрессе законопроект окажется на столе Дональда Трампа, который примет окончательное решение - вводить санкции или нет.

Санкции от двухпартийного большинства в Сенате предусматривают в первую очередь установление 500-процентных пошлин на импорт из тех стран, которые покупают у Россию энергоносители: газ, нефть и уран. Сенаторы уже говорили о своей готовности перейти к действиям в том случае, если их не удовлетворит второй раунд российско-украинских переговоров. Предполагается, что санкции могут быть утверждены до конца июня.