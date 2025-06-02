Об этом заявил автор санкций - сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, разработавший новый санкционный пакет против России (поддерживается 82 из 100 сенаторами), заявил, что в Сенате намерены принять законопроект об усилении давления на Москву до саммита «Большой семёрки» (G7) в конце июня. Его слова приводит издание Bloomberg.

По его словам, в Сенате рассчитывают ввести санкции в июне, скоординировав их с Европой, чтобы направить «недвусмысленное послание» Китаю. Как известно, новые американские санкции предполагают установление 500-процентных пошлин на импорт из тех стран, которые импортируют российские энергоносители. Крупнейшим импортёрами российских энергоносителей являются Китай и Индия, которые также зарабатывают сотни миллиардов на торговле с Соединёнными Штатами Америки.

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, являющиеся основными авторами санкций от двух партий Конгресса, встретились в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить координацию своих санкций. Он добавил, что французский президент поддерживает снижение потолка цен на российскую нефть на уровне G7.

Bloomberg напоминают, что Дональд Трамп до сих пор воздерживается от поддержки усиления санкций против России, хотя и не исключает такую возможность. Последний раз, когда американского президента просили предоставить комментарий по этому поводу, он заявил, что должен изучить разработанный Грэмом законопроект.