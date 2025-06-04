Произойдёт это в рамках нового национального космического проекта

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» на конференции в Нижнем Новгороде сообщил о запланированном развёртывании более ста спутников для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в рамках национального проекта по освоению космоса. Его слова приводит издание «РИА Новости».

По его словам, в интересах этой цели будет развёрнута спутниковая сеть, состоящая из 102 спутников и одного космического аппарата. Всего национальный проект предусматривает запуск более 800 спутников «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Помимо этого, в «Роскосмос» планируют уже к 2030 - 2031 году довести точность навигационной системы «Глобальная навигационная спутниковая система» (ГЛОНАСС) до десятков сантиметров, воспользовавшись разработками компании «Бюро 1440».

В Министерстве финансов России утвердили общее финансирование национального проекта на уровне 4,5 триллиона рублей. Проект будет рассмотрен президентским советом по стратегическому развитию и национальным проектам уже во вторник следующей недели.