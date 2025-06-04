Это не говорит об отказе от технологий, а скорее об адаптации к непривычным условиям.

В Финляндии обучают личный состав вооружённых сил использовать основные навигационные инструменты - компас и топографические карты, на случай, если GPS-сигнал будет глушиться. Об этом сообщает издание Business Insider, приводя слова военных офицеров.

Полковник финской армии Матти Хонко объясняет, что важным уроком российско-украинского конфликта является нарушение спутниковой навигации GPS, которая уязвима к помехам. Учитывая активное применение средств радиоэлектронной борьбы по обе стороны поле боя, военным приходилось прибегать к не самым современным навигационным инструментам, как это заложено в тех же доктринах НАТО.

На этот случай в подразделении Хонко отрабатывают использование топографических карт, которые находились в бардачках автомобилей тогда, когда ещё не существовало GPS в автомобилях и телефонах. По его словам, ещё не все военные осознали тот факт, что GPS-сигнал может быть подавлен и на него нельзя будет положиться.

Матти Хонко подчёркивает, что не призывает солдат отказываться от использования GPS, но они должны быть адаптивны и готовы воспользоваться альтернативными навигационными инструментами на случай глушения или подмены навигационных данных. Офицер добавил, что такая подготовка осуществляется во всех подразделениях сухопутных сил и, возможно, в военно-морском флоте и военно-воздушных силах.

Ранее тот же финский полковник рассказывал Business Insider об учениях, в рамках которой военные НАТО отрабатывают захват и защиту аэродрома по сценарию битвы за Гостомель.