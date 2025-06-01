Военные отработали как захват, удержание объекта, так и его освобождение.

В Финляндии состоялись военные учения с участием польских и финляндских войск под наименованием Lively Sabre 25. Военнослужащие НАТО отрабатывали методы захвата и обороны аэродрома, взяв за пример сценарий битвы за Гостомель (февраль - март 2022 года). Об этом сообщает издание Business Insider.

В материале издания объясняют, что военнослужащие поделились на две команды: красная (атакующие) состояла из польских десантников и финляндской пехоты, а синяя (обороняющие) исключительно из финских войск. Красная команда выполнила операцию на взлётно-посадочной полосе в лесу, после чего успешно захватила обусловленный объект и стремилась удержать коридор для дальнейшей переброски дополнительных сил - пехоты и тяжёлой бронетехники. В то же время синяя команда пыталась сдержать натиск «красных», вернув объект под свой контроль. Отмечается уникальность привлечения к учениям польских десантных подразделений, учитывая отсутствие у Финляндии своих десантников.

Полковник финляндской армии Матти Хонко в комментарии Business Insider признал, что проведение десантных операций является сложной задачей, требующей обеспечение преимущества в воздухе и противодействия противовоздушной обороне противника. Он объясняет, что такие операции состоят из многих подготовительных элементов.

Бригадный генерал польской армии Михал Стшелецкий акцентирует внимание на том, что десантные операции стали намного тяжелее в проведении, чем раньше. Однако он призывает не недооценивать их, поскольку в момент начала военного конфликта, учитывая фактор внезапности, именно десантные подразделения могут обеспечить контроль над многими объектами, пока противовоздушная оборона противника не готова к отражению атаки.

Business Insider подчёркивают, что в НАТО не скрывают связь данных учений с российско-украинским конфликтом, а конкретно - с боями за аэропорт Гостомель на окраинах Киева.