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Nacvark
Bloomberg: В НАТО просят союзников пятикратно нарастить силы наземного ПВО
Для каждого союзника установят индивидуальный уровень, к которому необходимо стремиться.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в НАТО просят европейских союзников пятикратно усилить наземную противовоздушную оборону (ПВО), учитывая её общую истощённость. Такой вопрос будет поднят на предстоящем заседании министров обороны стран-участников североатлантического альянса.

По данным издания, на этом заседании будет определена общая цель по пятикратному наращиванию наземных сил ПВО. Отдельно для каждой страны определят индивидуальный уровень, к которому необходимо стремиться. Предполагается, что усиление ПВО произойдёт на фоне запланированной в Европе крупномасштабной программы перевооружения.

При этом акцентируется внимание на том, что усиление наземных сил ПВО не сможет обеспечить долгое прикрытие наземных операциям. Стоит отметить, что некоторые страны НАТО вовсе не имеют наземных систем ПВО, в том числе Великобритания, полагающаяся в защите воздушного пространства исключительно на эсминцы.

Ранее издание Euractiv писало о том, что в НАТО планируют увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, в том числе за счёт увеличения поставок оружия Украине.

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#нато
Источник: bloomberg.com
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