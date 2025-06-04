Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на заявление британского правительства.

Великобритания может подать в суд на российского бизнесмена Романа Абрамовича, если тот не направит средства, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», на поддержку Украины. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на совместное заявление министра финансов страны Рэйчела Ривза и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

В материале издания напоминают, что Абрамович планировал пожертвовать замороженные 2,5 миллиардов фунтов стерлингов выручки (около 3,4 миллиардов долларов) на помощь пострадавшим в ходе российско-украинского конфликта с обеих сторон. Однако британские власти настаивают на том, чтобы средства были переданы Киеву, желая таким образом косвенно привлечь Россию к ответственности и репарациям.

Британские министры в совместном заявлении разочарованы тем, что Роман Абрамович не пошёл на сделку с Лондоном до сих пор. Они подчёркивают, что правительство готово к переговорам, но также полностью способно продолжить разбирательства уже в суде, если это будет необходимо.

Как известно, полученные Абрамовичем средства от продажи ФК «Челси» (продан под давлением Великобритании) находятся в британском банке и заморожены, а их перевод возможен только по специальной лицензии правительственного Управления по осуществлению финансовых санкций.