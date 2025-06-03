Она может производить до десяти дронов в час.

Во Франции испытывают мобильный завод от компании Per Se Systems, предназначенный для производства FPV-дронов прямо на поле боя. Об этом сообщает портал Army Recognition, ссылаясь на опубликованный французской армией видеоролик.

Отмечается, что один 3D-принтер на заводе способен производить один FPV-дрон за три часа. При работе всех принтеров можно обеспечить производство десяти дронов в час. Такое решение позволяет подразделениям не зависеть от логистики и стабильности поставок беспилотников с узлов снабжения, расположенных в сотнях километров от позиции.

Производство работает на генераторе, поддерживающем автономность в течение 19 часов. Внутри завода предусмотрена вытяжка, а не выдающее позицию освещение обеспечивается благодаря генерации электроэнергии солнечной панелью. Буксировка производства осуществляется обычным легковым транспортом, то есть не требует тяжёлой техники.

Army Recognition напоминают, что Per Se Systems сотрудничают с двенадцатью полками армии Франции, а также участвует в четырёх конфиденциальных программах по разработке вооружений. Мобильный завод по производству FPV-дронов был создан при поддержке 17 учебной артиллерийской группы, которая планирует использовать беспилотники для отработки стрельбы на учениях.