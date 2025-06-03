Объекты инфраструктуры, связанной с добычей и хранением газа, были повреждены в результате массированных обстрелов.

Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами прокомментировал ситуацию с энергетической безопасностью Украины, заявив, что страна может столкнуться с нехваткой газа из-за российских обстрелов. Как известно, российская армия повредила украинскую газодобывающую инфраструктуру в Харьковской области весной 2025 года.

По его словам, в результате массированных обстрелов были повреждены объекты добычи и газохранилища. Как итог, часть возможностей по добыче и хранению были утрачены, в связи с чем украинские власти работают над их восстановлением.

В Киеве смогли договориться о поставках части необходимого объёма газа, но для полного покрытия всех потребностей населения не хватает ещё половины от текущих запасов на хранении. Он подчеркнул, что если не удастся восстановить все объекты, есть риск столкнуться с дефицитом газа для населения.

Зеленский добавил, что украинские власти работают с Норвегией по этому вопросу, обсуждая импорт их газа на общую сумму около одного миллиарда долларов. Вопрос был поднят на встрече Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре.

До недавних пор Украина могла самостоятельно обеспечивать себя газом, учитывая факторы снижения потребления — выезд населения и утрату территорий. Однако после обстрелов ситуация изменилась.