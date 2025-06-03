Она вступает в должность в сентябре.

Бывший министр иностранных дел Германии (правительство канцлера Олафа Шольца) Анналена Бербок была избрана новым председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН). Её инаугурация состоится 9 сентября 2025 года после открытия новой сессии ГА ООН.

Кандидатура Бербок была единственной и её поддержало 167 страны. Россия голосовала против её назначения, требуя тайного голосования, но страна не смогла заблокировать назначение. Стоит напомнить, что Анналена Бербок выступала за оказание военной помощи Украине, усиление давления на Россию, а также всячески поддерживала Киев, из-за чего Москва имеет соответствующее отношение к политику.

Пост главы ГА ООН является преимущественно церемониальным и связан с организацией и ведением заседаний, то есть никаких особых полномочий для Бербок не предусмотрено. Впрочем, конкурентов на выборах Бербок не имела, что говорит о низкой престижности данной должности.

После своего назначения Анналена Бербок призвала к проведению реформ в структурах ООН и подтвердила приверженность диалогу со всеми 193 странами-участниками международной организации.