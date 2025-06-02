Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп предрёк США экономические проблемы в случае отмены пошлин
Об этом американский президент написал в Truth Social.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что если американская судебная система отменит пошлины на импорт, введённые его администрацией, в Соединённых Штатах Америки произойдёт экономический крах.

Американский президент утверждает, что другие страны воспользуются отменой тарифов Вашингтона, взяв Соединённые Штаты Америки «в заложники» путём введения собственных пошлин на американскую продукцию, на которые Белый дом попросту не сможет ничем ответить. Однако Трамп подчёркивает, что пока такого решения со стороны судебной системы не ожидается.

Не так давно Федеральный суд по вопросам международной торговли (округ Колумбия) отменил ранее установленные Дональдом Трампом пошлины на импорт из Китая, Канады, Мексики и других стран. Впоследствии Министерство юстиции оспорило решение в Апелляционном федеральном суде по округу Колумбия и пошлины были возобновлены. Однако судебные разбирательства продолжаются: противники пошлин, как и инициаторы тарифов, должны изложить аргументы в защиту своей позиции. По итогам разбирательств федеральная инстанция вынесет своё решение, которое также может быть оспорено в Верховном суде.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #дональд трамп
Источник: truthsocial.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
4
AMD Ryzen AI Max Pro 385 протестирован в Geekbench
+
Tom's Hardware сравнили в играх процессоры Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K
8
Nintendo Switch 2 оснащена аппаратной защитой от взлома с необратимыми последствиями
4
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
12
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
1
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
2
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
1
Чехия показала модернизированный танк Т-72 с новой силовой установкой и динамической защитой
+
Выпущена стабильная версия HyperOS 2.2 для нескольких моделей Xiaomi и Redmi
+
GTA 6 может включить дополнительные регионы помимо Вайс-Сити
+
Snapdragon X2 Elite получит 18 ядер и поддержку до 64 ГБ ОЗУ
+
Xiaomi готовит сразу две новые модели смартфонов Poco и Redmi к международному запуску
+
Nothing Phone (3) больше не будет использовать Glyph Interface с LED-подсветкой
+
Muitavy представила настольное зарядное устройство 4-в-1 мощностью 200 Вт
+
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
+
Google выпустила приложение для запуска ИИ-моделей прямо на телефоне
+
Reuters: Автозаводы США могут остановиться из-за ограничений Китая на редкоземельные металлы
+
TSMC начнёт массово выпускать чипы для NVIDIA в Аризоне только к концу года
+
Находясь под санкциями около шести лет, Huawei вложилась более чем в 60 китайских компаний
+

Популярные статьи

Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
89
Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
4
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
12
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
2
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
15

Сейчас обсуждают

Garthar
04:15
Бэкап на SSD.. а ты затейник
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
Garthar
04:02
Ага и грузоподъемность дрона автоматически падает на вес этого никелирования. Да и не спасет оно ибо энергия всеравно будет передаватся, хоть и в меньшем количестве. Физику в школе прогуливать не стои...
В США запустят производство обновленной ядерной бомбы B61-13 в июле
Алексей Круглов
03:59
дБ.
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Garthar
03:57
Лол, десятки.. Ну а получат известно что. Пожизненный срок за терроризм и шило в печень
Российские бойцы получили 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16
KrAzY
03:53
Пытался читать, глаза сломал.
Смартфоны могут сильно подорожать из-за дефицита на фоне ограничений "серого" импорта
Повелитель драного Кити
02:29
>>Начинаем с Debian 7, Уже это истинный шедевр,указывающий на явные проблемы с психикой.Я уже даже забыл ,что когда то wheezy был,кто в здравом уме будет его использовать сейчас??? Зачем ??? у него в...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Константин Богданов
02:26
Интересно сколько получат бойцы за десятки уничтоженных стратегических бомбардировщиков, миллиард?
Российские бойцы получили 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16
Александр Белашов
02:18
Как ты собрался из ОЗУ брать память для карты если у тебя шина узкая, самая топовая озушка выдает 100гб скорости когда как 5060 уже имеет 448 гигов ? Так ещё если у тебя псиай 4 то тут карте вообще ду...
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
Руслан Баранов
01:45
В прошлом или позапрошлом году, американская хакерша ехплойд или как то ьак, взламывала игры с дэнуво и ржала, над остальными неудачниками! Сейчас отошла она от дел,да и вообще она сама по себе чекнут...
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
BradDog
01:31
10 миллионов долларов надо тогда, а то как-то слишком дёшево, сто ли?))))
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем