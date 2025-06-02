Об этом американский президент написал в Truth Social.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что если американская судебная система отменит пошлины на импорт, введённые его администрацией, в Соединённых Штатах Америки произойдёт экономический крах.

Американский президент утверждает, что другие страны воспользуются отменой тарифов Вашингтона, взяв Соединённые Штаты Америки «в заложники» путём введения собственных пошлин на американскую продукцию, на которые Белый дом попросту не сможет ничем ответить. Однако Трамп подчёркивает, что пока такого решения со стороны судебной системы не ожидается.

Не так давно Федеральный суд по вопросам международной торговли (округ Колумбия) отменил ранее установленные Дональдом Трампом пошлины на импорт из Китая, Канады, Мексики и других стран. Впоследствии Министерство юстиции оспорило решение в Апелляционном федеральном суде по округу Колумбия и пошлины были возобновлены. Однако судебные разбирательства продолжаются: противники пошлин, как и инициаторы тарифов, должны изложить аргументы в защиту своей позиции. По итогам разбирательств федеральная инстанция вынесет своё решение, которое также может быть оспорено в Верховном суде.