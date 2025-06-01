Иностранные эксперты обеспокоены ситуацией, опасаясь эскалации из-за близости российских и западных сил в одной акватории.

С 3 июня в Балтийском море стартуют военные учения НАТО под наименованием Baltops-2025 (проводятся с 1972 года). Как пишет издание Bild, особенность этих учений в этом году заключается в том, что Россия также решила параллельно со странами североатлантического альянса отработать свои манёвры в акватории, задействовав более 20 военных кораблей. Примечательно, что изначально российские военные учения должны были состояться на месяц позже, но планы изменились.

Старший научный сотрудник Центра передовых исследований безопасности, стратегических и интеграционных исследований Мориц Брейк в комментарии Bild предупреждает, что совместные манёвры двух крупных военных сил всегда несут в себе риск более серьёзной эскалации. Он отвергает опасения по поводу возможной конфронтации сил, но допускает провокации. Эксперт не исключает, что российский флот может перегородить путь кораблям НАТО, из-за чего им придётся приостановить манёвры. Помимо этого, российские самолёты могут пролетать над флотом североатлантического альянса.

Руководитель Центра морской стратегии и безопасности Института политики безопасности Кильского университета Йоханнес Петерс объясняет, что Россия пытается продемонстрировать свой военный потенциал в Балтийском море, учитывая расширение НАТО. При этом он подчёркивает, что такие действия абсолютно законны.

Петерс предполагает, что целью российских сил будет отслеживание и разведка действий НАТО. По этой причине учения решили провести раньше.