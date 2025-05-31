Американский президент планировал запустить систему к концу своего президентского срока, ограничившись расходами в $175 млрд за четыре года.

Как известно, американский президент Дональд Трамп утвердил архитектуру строительства многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол» за 175 миллиардов долларов, которую хотел запустить до конца своего президентского срока. Политик также допустил расширение радиуса защиты, чтобы охватить Канаду, но это будет стоить северному соседу 61 миллиардов долларов.

Издание The Guardian, пообщавшись с различными специалистами, пришло к выводу, что «Золотой купол» не удастся запустить к 2028 году, а его стоимость превысит уже утверждённую. К концу президентского срока Трампа будет разработана только демонстрационная версия системы, работающая исключительно в идеальных условиях.

Предполагается, что Пентагон действительно сможет заложить основу для новой системы противоракетной обороны через полтора года. Однако проект будет реализовываться поэтапно и на этом этапе ограничится перехватом целей при помощи зенитно-ракетных комплексов Patriot, а не космического оружия. Для защиты от ста одновременно запущенных баллистических ракет, Соединённым Штатам Америки придётся задействовать несколько тысяч спутников, которые необходимо периодически заменять. По этой причине Вашингтон во многом будет полагаться на компанию SpaceX, обеспечив ей многомиллиардные контракты.

Относительно первоначальной концепции перехвата баллистических ракет за 30 - 120 секунд после вылета, когда они находятся в «фазе разгона», её не успеют реализовать в обозначенные Дональдом Трампом сроки.

Источники The Guardian в Пентагоне утверждают, что окончательная стоимость «Золотого купола» может превысить 175 миллиардов долларов, в зависимости от того, насколько амбициозным будет план по разработке новой системы противоракетной обороны. Стоит добавить, что большинство долгосрочных американских программ по разработке нового оружия получают дополнительное финансирование.